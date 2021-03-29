В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Новый штамм коронавируса обнаружен в Чехии. Об этом сообщил в понедельник Чешское телевидение, передает УНН.
Детали
Новый штамм был обнаружен сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики), который проводит тестирование на коронавирус. Незафиксированная ранее мутация, согласно медикам, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса.
Ее исследования продолжаются.
Ситуация с COVID-19 в Чехии
В Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается одной из самых сложных в Евросоюзе. В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения — 25 874.
Правительство Чехии продолжило локдаун в стране до Пасхи.