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У Чехії продовжать локдаун до Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Уряд Чехії продовжив локдаун в країні до Великодня. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Міністр охорони здоров’я країни каже, що обмеження не можна послабити, оскільки рівень інфікованості та смертності все ще залишається високим.

Серед обмежень, які набули чинності 1 березня в Чехії, людям заборонено виїжджати в інші округи, якщо вони не їдуть на роботу чи не мають піклуватися про родичів.

Це частина серії заходів, оскільки держава намагається уповільнити поширення дуже заразного вірусного варіанту, вперше виявленого у Великобританії.

Нагадаємо

За даними ВООЗ, в Чехії на коронавірус захворіли 1 439 019 осіб, померли 24 117 хворих.

У Чехії за січень зафіксовано найбільшу смертність за останні 70 років. Чехії вдалося домовитися з AstraZeneca про скорочення поставок її вакцини на 40% при зниженні на 73% для ЄС.

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