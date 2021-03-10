У Чехії за січень зафіксовано найбільшу смертність за останні 70 років

Що відомо

Статистика вказує, що в січні цього року на 100 тисяч громадян припадає 148 смертей, тоді як у цьому ж місяці 2015–2019 років помирали близько 100 чехів. 6 січня 2021 року вписане до історії як день із найбільшою кількістю померлих — 571 людина.

Цитата

“Історично в часовому вимірі абсолютних даних, починаючи з 1950 року, ще ніколи не була кількість померлих у січні вищою, ніж цього року. Найближче до цього числа був 1970 рік, тоді в січні під час епідемії так званого „гонконгського грипу“ кількість померлих сягнула 15,3 тисячі осіб”, — зазначив голова Чеського статистичного інституту Марек Ройчек.

Деталі

За статистикою, за січень 2021 року, як і в січнях 2015–2019 років, серед померлих переважають чоловіки. Їхня кількість (в перерахунку на 100 тисяч громадян) зросла на 58 відсотків, жінок — на 38 відсотків.

Серед регіонів Чехії найбільше громадян померло в Карло-Варському краї, а також у Моравсько-Сілезькому і Ліберецькому. Найменше — в Празі й у Пльзенському і Південно-Чеському краях.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Чехії зросла кількість важкохворих COVID-19.