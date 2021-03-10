В Чехии за январь зафиксирована наибольшая смертность за последние 70 лет

Что известно

Статистика указывает, что в январе этого года на 100 тыс. граждан приходится 148 смертей, тогда как в этом же месяце 2015-2019 годов умирали около 100 чехов. 6 января 2021 года вписано в историю как день с наибольшим количеством умерших — 571 человек.

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“Исторически во временном измерении абсолютных данных, начиная с 1950 года, еще никогда не было количество умерших в январе выше, чем в этом году. Ближе всего к этому числу был 1970 год, тогда в январе во время эпидемии так называемого „гонконгского гриппа“ количество умерших достигло 15,3 тысячи человек”, — отметил председатель Чешского статистического института Марек Ройчек.

Детали

По статистике, за январь 2021 года, как и в январе 2015-2019 годов, среди умерших преобладают мужчины. Их количество (в пересчете на 100 тыс. граждан) выросло на 58 процентов, женщин — на 38 процентов.

Среди регионов Чехии больше всего граждан умерло в Карло-Варском крае, а также в Моравско-Силезском и Либерецком. Меньше всего — в Праге и Юго-Чешском краях.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Чехии возросло количество тяжелобольных COVID-19.