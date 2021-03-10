В Чехии за январь зафиксирована наибольшая смертность за последние 70 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В январе 2021 года в Чехии умерло 15,9 тыс. граждан этой страны, сообщил Чешский статистический институт (ČSÚ - Český statistický úřad). Это число на 50 процентов превышает среднее количество умерших за месяц в течение 2015-2019 годов и является крупнейшим за последние 70 лет, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Что известно
Статистика указывает, что в январе этого года на 100 тыс. граждан приходится 148 смертей, тогда как в этом же месяце 2015-2019 годов умирали около 100 чехов. 6 января 2021 года вписано в историю как день с наибольшим количеством умерших — 571 человек.
Цитата
“Исторически во временном измерении абсолютных данных, начиная с 1950 года, еще никогда не было количество умерших в январе выше, чем в этом году. Ближе всего к этому числу был 1970 год, тогда в январе во время эпидемии так называемого „гонконгского гриппа“ количество умерших достигло 15,3 тысячи человек”, — отметил председатель Чешского статистического института Марек Ройчек.
Детали
По статистике, за январь 2021 года, как и в январе 2015-2019 годов, среди умерших преобладают мужчины. Их количество (в пересчете на 100 тыс. граждан) выросло на 58 процентов, женщин — на 38 процентов.
Среди регионов Чехии больше всего граждан умерло в Карло-Варском крае, а также в Моравско-Силезском и Либерецком. Меньше всего — в Праге и Юго-Чешском краях.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Чехии возросло количество тяжелобольных COVID-19.