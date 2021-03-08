У Чехії зросла кількість важкохворих COVID-19

Деталі

“7979 осіб перебувають у лікарнях, що майже на 500 осіб більше, ніж у попередню неділю. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своїх сторінках. У неділю поширення COVID-19 сповільнилося. Було підтверджено 3923 випадків зараження, що на 660 нових випадків зараження менше, ніж в попередню неділю. Трохи знизилася і частка нових випадків в загальній кількості виконаних тестів”, — передає ЗМІ.

За словами міністра охорони здоров’я Яна Блатного, цей тиждень буде найбільш критичним з точки зору зайнятості місць у відділеннях інтенсивної терапії. Він також повідомив, що в лікарнях є сотні резервних ліжок, але складність полягає в нестачі персоналу. Міністр хоче вирішити проблему, мобілізувавши амбулаторних фахівців і медиків.

Індекс протиепідемічної системи PES, який спочатку регулював заходи проти поширення коронавірусу, на понеділок залишається на рівні 76 балів. Індекс репродукції, що показує середню кількість людей, що заразилися від однієї людини, знизився з недільних 1,03 до 1,01.

Контекст

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Чеській Республіці 1 321 331 випадок захворювання, 21 717 осіб загинули.

Падіння економіки Чехії через обмеження, викликаних пандемією коронавірусу, склало в 2020 році 5,6% і стало найбільшим в історії республіки, утвореної 1 січня 1993 року.