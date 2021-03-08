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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59566 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80863 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111845 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147228 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196844 просмотра

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Актуальное
В Чехии возросло количество тяжелобольных COVID-19

В Чехии возросло количество тяжелобольных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20926 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В воскресенье число пациентов с серьезным течением заболевания COVID-19 в Чехии выросло до 1728, что на 155 больше, чем неделю назад, пишет УНН со ссылкой на Radio Praha.

Детали

“7979 человек находятся в больницах, что почти на 500 человек больше, чем в предыдущее воскресенье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своих страницах. В воскресенье распространение COVID-19 замедлилось. Было подтверждено 3923 случая заражения, что на 660 новых случаев заражения меньше, чем в предыдущее воскресенье. Немного снизилась и доля новых случаев в общем количестве выполненных тестов”, — передает СМИ.

По словам министра здравоохранения Яна Блатного, эта неделя будет самой критической с точки зрения занятости мест в отделениях интенсивной терапии. Он также сообщил, что в больницах имеются сотни резервных коек, но сложность заключается в нехватке персонала. Министр хочет решить проблему, мобилизовав амбулаторных специалистов и медиков.

Индекс противоэпидемической системы PES, который изначально регулировал меры против распространения коронавируса, на понедельник остается на уровне 76 баллов. Индекс репродукции, показывающий среднее число людей, заразившихся от одного человека, снизилось с воскресных 1,03 до 1,01.

Контекст

Согласно статистике ВОЗ — в Чешской Республике 1 321 331 случай заболевания, 21 717 человек погибли.

Падение экономики Чехии из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, составило в 2020 году 5,6% и стало крупнейшим в истории республики, образованной 1 января 1993 года.

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