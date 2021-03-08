В Чехии возросло количество тяжелобольных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В воскресенье число пациентов с серьезным течением заболевания COVID-19 в Чехии выросло до 1728, что на 155 больше, чем неделю назад, пишет УНН со ссылкой на Radio Praha.
Детали
“7979 человек находятся в больницах, что почти на 500 человек больше, чем в предыдущее воскресенье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своих страницах. В воскресенье распространение COVID-19 замедлилось. Было подтверждено 3923 случая заражения, что на 660 новых случаев заражения меньше, чем в предыдущее воскресенье. Немного снизилась и доля новых случаев в общем количестве выполненных тестов”, — передает СМИ.
По словам министра здравоохранения Яна Блатного, эта неделя будет самой критической с точки зрения занятости мест в отделениях интенсивной терапии. Он также сообщил, что в больницах имеются сотни резервных коек, но сложность заключается в нехватке персонала. Министр хочет решить проблему, мобилизовав амбулаторных специалистов и медиков.
Индекс противоэпидемической системы PES, который изначально регулировал меры против распространения коронавируса, на понедельник остается на уровне 76 баллов. Индекс репродукции, показывающий среднее число людей, заразившихся от одного человека, снизилось с воскресных 1,03 до 1,01.
Контекст
Согласно статистике ВОЗ — в Чешской Республике 1 321 331 случай заболевания, 21 717 человек погибли.
Падение экономики Чехии из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, составило в 2020 году 5,6% и стало крупнейшим в истории республики, образованной 1 января 1993 года.