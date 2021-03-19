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В Чехии продолжат локдаун до Пасхи

В Чехии продолжат локдаун до Пасхи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительство Чехии продолжило локдаун в стране до Пасхи. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Министр здравоохранения страны говорит, что ограничения нельзя ослабить, поскольку уровень инфицированности и смертности все еще остается высоким.

Среди ограничений, которые вступили в силу 1 марта в Чехии, людям запрещено выезжать в другие округа, если они не едут на работу или не должны заботиться о родственниках.

Это часть серии мероприятий, поскольку государство пытается замедлить распространение очень заразного вирусного варианта, впервые обнаруженного в Великобритании.

Напомним

По данным ВОЗ, в Чехии на коронавирус заболели 1 439 019 человек, умерли 24 117 больных.

В Чехии за январь зафиксировано наибольшую цифру смертности за последние 70 лет. Чехии удалось договориться с AstraZeneca о сокращении поставок ее вакцины на 40% при снижении на 73% для ЕС.

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