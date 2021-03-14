Чехія скорочує на 40% поставки вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Чехії вдалося домовитися з AstraZeneca про скорочення поставок її вакцини на 40% при зниженні на 73% для ЄС. Водночас низка країн припинила використання препарату після повідомлень про випадки порушення згортання крові. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ Чехії.
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"У нас є перші результати переговорів з компанією AstraZeneca. Для ЄС вона скоротить поставки на 73%, а для Чехії тільки на 40%! Наступного тижня в країну надійде 9,6 тис. доз вакцини замість 16,8 тис. Через тиждень замість обіцяних 88 тис. ми отримаємо лише 10,8 тис. доз вакцини, проте в кінці місяця надійде 99,8 тис. доз", - повідомили в чеському МОЗ.
VAKCÍNY. Máme první výsledky jednání s AstrouZenecou. Pro EU sníží dodávky o 73. Pro ČR však jen o 40! Příští týden přijde 9 600 dávek (místo 16 800). O týden později dostaneme jen 10 867 vakcín místo slíbených 88 tisíc. Na konci měsíce ale přijde 99 859 dávek.— Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) March 14, 2021
Що було раніше
Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.
Водночас Управління охорони здоров’я Данії не підтвердило наявність прямого зв’язку між застосуванням препарату та підвищеним тромбоутворенням.
Агентство з лікарських засобів Данії та аналогічні установи інших країн разом із Європейським агентством із лікарських засобів (EMA) розпочали розслідування.
Всесвітня організація охорони здоров'я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї.