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Чехия сокращает на 40% поставки вакцины AstraZeneca

Чехия сокращает на 40% поставки вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 16427 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Чехии удалось договориться с AstraZeneca о сокращении поставок ее вакцины на 40% при снижении на 73% для ЕС. В то же время ряд стран прекратил использование препарата после сообщений о случаях нарушения свертывания крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Чехии.

Цитата

"У нас есть первые результаты переговоров с компанией AstraZeneca. Для ЕС она сократит поставки на 73%, а для Чехии только на 40%! На следующей неделе в страну поступит 9,6 тыс. доз вакцины вместо 16,8 тыс. Через неделю вместо обещанных 88 тыс. мы получим только 10,8 тыс. доз вакцины, однако в конце месяца поступит 99,8 тыс. доз", - сообщили в чешском Минздраве.

VAKCÍNY. Máme první výsledky jednání s AstrouZenecou. Pro EU sníží dodávky o 73. Pro ČR však jen o 40! Příští týden přijde 9600 dávek (místo 16800). O týden později dostaneme jen 10867 vakcín místo slíbených 88 tisíc. Na konci měsíce ale přijde 99859 dávek.

- Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) March 14, 2021

Что было ранее

В общем, уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры предосторожности.

В то же время Управление здравоохранения Дании не подтвердило наличие прямой связи между применением препарата и повышенным тромбообразованием.

Агентство по лекарственным средствам Дании и аналогичные учреждения других стран вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) начали расследование.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

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