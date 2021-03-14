Чехия сокращает на 40% поставки вакцины AstraZeneca

КИЕВ. 14 марта. УНН. Чехии удалось договориться с AstraZeneca о сокращении поставок ее вакцины на 40% при снижении на 73% для ЕС. В то же время ряд стран прекратил использование препарата после сообщений о случаях нарушения свертывания крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Чехии.