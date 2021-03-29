У Чехії виявили новий штам коронавірусу

Деталі

Новий штам був виявлений співробітниками спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно (південний схід республіки), що проводить тестування на коронавірус. Незафіксована раніше мутація, згідно медикам, не є більш небезпечною, ніж британський або південноафриканський штами вірусу.

Її дослідження тривають.

Ситуація з COVID-19 у Чехії

У Чехії, на території якої поширюються британський і південноафриканський штами коронавірусу, епідемічна обстановка залишається однією з найбільш складних в Євросоюзі. У республіці, населення якої становить 10,702 млн громадян, загальне число інфікованих за період пандемії досягло 1 515 029, а кількість померлих через наслідки зараження — 25 874.

Уряд Чехії продовжив локдаун в країні до Великодня.