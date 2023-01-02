В Чехии разбился самолет, есть погибший

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КИЕВ. 2 января. УНН. 51-летний пилот погиб в аварии сверхлегкого самолета в чешском городе Ходковице над Могелкой в Либерецком крае. Катастрофа произошла 1 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ceske Noviny.

Цитата

"Сообщение об аварии поступило на линию 112 вскоре после 13:00, на место происшествия выехали профессиональные пожарные из Либерца и волонтерские отряды из Ходковице и Чешского Дуба, а также спасательная служба. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал спикер местной службы спасения Майкл Георгиев.

Детали

Пресс-секретарь региональной полиции Иванна Балакова отметила, что во время осмотра места трагического происшествия обнаружили, что в сверхлегком самолете находился только пилот.

Дополнение

Оба пилота военного самолета Су-30, упавшего на двухэтажное здание в российском Иркутске 23 октября 2022 года, погибли.

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