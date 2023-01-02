У Чехії розбився літак, є загиблий

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"Повідомлення про аварію надійшло на лінію 112 невдовзі після 13:00, на місце події виїхали професійні пожежники з Ліберця та волонтерські загони з Ходковіце та Чеського Дуба, а також рятувальна служба. Пілот отримав травми, несумісні з життям", - сказав речник місцевої служби порятунку Майкл Георгієв.



Деталі



Прессекретар регіональної поліції Іванна Балакова зазначила, що під час огляду місця трагічної події виявили, що в надлегкому літаку перебував лише сам пілот.

Доповнення

Обидва пілоти військового літака Су-30, який впав на двоповерховий будинок у російському Іркутську 23 жовтня 2022 року, загинули.