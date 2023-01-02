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У Чехії розбився літак, є загиблий

У Чехії розбився літак, є загиблий

Київ • УНН

 • 595936 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. 51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака в чеському місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї. Катастрофа сталася 1 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Ceske Noviny.

Цитата

"Повідомлення про аварію надійшло на лінію 112 невдовзі після 13:00, на місце події виїхали професійні пожежники з Ліберця та волонтерські загони з Ходковіце та Чеського Дуба, а також рятувальна служба. Пілот отримав травми, несумісні з життям", - сказав речник місцевої служби порятунку Майкл Георгієв.

Деталі

Прессекретар регіональної поліції Іванна Балакова зазначила, що під час огляду місця трагічної події виявили, що в надлегкому літаку перебував лише сам пілот.

Доповнення

Обидва пілоти військового літака Су-30, який впав на двоповерховий будинок у російському Іркутську 23 жовтня 2022 року, загинули.

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