В Чехии прошли митинги против президента Милоша Земана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Тысячи чехов собрались на митинг в Праге против президента Милоша Земана, обвинив лидера в государственной измене. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Протестующие собрались на центральной Вацлавской площади в Праге. Они носили маски придерживались социальной дистанции. Другие митинги проводились в десятках городов по всей стране.
Они призвали верхнюю палату парламента Чехии, Сенат, предъявить Земану обвинения в государственной измене. Демонстранты заявили, что его недавние комментарии в защиту России и вызывают сомнение в выводах службы безопасности и разведки страны по взрыву 2014 года, называя его “слугой Кремля” и “риском безопасности” для страны.
Ранее УНН писал, что чешские сенаторы проведут консультации перед выдвижением Земану обвинений в госизмене.
Ситуация в Чехии
В Чехии проходит сбор подписей под петицией в Сенат с требованием подать конституционную жалобу на Земана. Одним из ее главных инициаторов выступил эксминистр культуры страны, музыкант Михал Коцаба. Его поддержали некоторые члены верхней палаты, состоящей из 81 места, большинство в которой принадлежит политическим противникам президента. Они утверждают, что глава государства в своем телеобращении в воскресенье привел закрытую информацию следствия по инциденту в Врбетице и тем самым мог нанести ущерб национальной безопасности.
Справка
Между тем, согласно чешскому законодательству, конституционную жалобу на президента может направить в Конституционный суд республики только Палата депутатов (нижняя палата) парламента, причем если за это проголосует не менее 120 из 200 ее членов. Там политическим противникам действующего главы государства принадлежит менее половины кресел. Сенат может лишь предложить нижней палате пойти на этот шаг.
Земан заявил 25 апреля , что, кроме вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где сдетонировали снаряды. Хозяин Пражского града (резиденция президента республики — ред.) Не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в результате якобы “игрой спецслужб”.