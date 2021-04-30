У Чехії пройшли мітинги проти президента Мілоша Земана

Деталі

Протестуючі зібралися на центральній Вацлавській площі у Празі. Вони носили маски дотримувались соціальної дистанції. Інші мітинги проводились у десятках міст по всій країні.

Вони закликали верхню палату парламенту Чехії, Сенат, пред’явити Земану звинувачення у державній зраді. Демонстранти заявили, що його нещодавні коментарі на захист Росії та викликають сумнів у висновках служби безпеки та розвідки країни щодо вибуху 2014 року, називаючи його “слугою Кремля” та “ризиком безпеки” для країни.

Раніше УНН писав, що чешські сенатори проведуть консультації перед висуненням Земану звинувачень у держзраді.

Ситуація в Чехії

У Чехії проходить збір підписів під петицією до Сенату з вимогою подати конституційну скаргу на Земана. Одним з її головних ініціаторів виступив ексміністр культури країни, музикант Міхал Коцаба. Його підтримали деякі члени верхньої палати, яка складається з 81 місця, більшість в якій належить політичним противникам президента. Вони стверджують, що глава держави в своєму телезверненні в неділю привів закриту інформацію слідства щодо інциденту у Врбетіце і тим самим міг завдати шкоди національній безпеці.

Довідка

Тим часом, згідно з чеським законодавством, конституційну скаргу на президента може направити в Конституційний суд республіки тільки Палата депутатів (нижня палата) парламенту, причому якщо за це проголосує не менше 120 з 200 її членів. Там політичним противникам чинного глави держави належить менше половини крісел. Сенат може лише запропонувати нижній палаті піти на цей крок.

Земан заявив 25 квітня, що, крім втручання іноземної розвідки, слідство розглядає версію необережного поводження з боєприпасами на складі, де здетонували снаряди. Господар Празького граду (резиденція президента республіки — ред.) не виключив, що розвиток скандалу з інцидентом може виявитися в результаті нібито “грою спецслужб”.