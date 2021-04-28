Чешські сенатори проведуть консультації перед висуненням Земану звинувачень у держзраді

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сенатори (члени верхньої палати парламенту Чехії) відклали питання про подачу на президента республіки Мілоша Земана конституційної скарги про зраду батьківщині в зв’язку з його телезверненням про інцидент у Врбетіце. Про це повідомляє České noviny з посиланням на голову фракції політичного руху “Старости і незалежні” у верхній палаті національного парламенту Петера Їржі Голечека, пише УНН.

Деталі

“Це (подача скарги) не так просто, як здається”, — навело видання слова сенатора, який підкреслив необхідність проконсультуватися з цього кроку з експертами в галузі конституційного права та представниками чеських спецслужб.

Ситуація в Чехії

У Чехії проходить збір підписів під петицією до Сенату з вимогою подати конституційну скаргу на Земана. Одним з її головних ініціаторів виступив ексміністр культури країни, музикант Міхал Коцаба. Його підтримали деякі члени верхньої палати, яка складається з 81 місця, більшість в якій належить політичним противникам президента. Вони стверджують, що глава держави в своєму телезверненні в неділю привів закриту інформацію слідства щодо інциденту у Врбетіце і тим самим міг завдати шкоди національній безпеці.

Довідка

Тим часом, згідно з чеським законодавством, конституційну скаргу на президента може направити в Конституційний суд республіки тільки Палата депутатів (нижня палата) парламенту, причому якщо за це проголосує не менше 120 з 200 її членів. Там політичним противникам чинного глави держави належить менше половини крісел. Сенат може лише запропонувати нижній палаті піти на цей крок.

Земан заявив 25 квітня, що, крім втручання іноземної розвідки, слідство розглядає версію необережного поводження з боєприпасами на складі, де здетонували снаряди. Господар Празького граду (резиденція президента республіки — ред.) не виключив, що розвиток скандалу з інцидентом може виявитися в результаті нібито “грою спецслужб”.

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