В Чехии придумали, как поддержать сельские аптеки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Фонд всеобщего медицинского страхования (VZP) Чешской Республики согласовал условия, при которых аптеки из отдаленных сельских районов смогут получить материальную помощь, передает УНН со ссылкой на Еженедельник “Аптека”.
"Максимальная сумма субсидии в 2019 году достигает 600 тыс. чешских крон (736 тыс. грн). Таким образом VZP выполняет просьбу министерства здравоохранения о финансовой поддержке аптек в общем размере 48 млн крон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что страховщики и раньше "подставляли плечо" Минздраву в указанном вопросе. Но на этот раз выработаны четкие критерии и параметры, призванные подтвердить труднодоступность фармацевтической помощи в регионе.
Так, в проекте можно участвовать при условии соответствия следующим критериям:
- наличие контракта, по меньшей мере, с одной из компаний, осуществляющих медицинское страхование в Чешской Республике (перечень прилагается);
- единственная аптека, предоставляющая фармацевтическую помощь в населенном пункте;
- время в пути от всех муниципалитетов района до ближайшей аптеки превышает 10 мин;
- локализация в одной из выбранных областей, потенциально подверженных риску недоступности аптечной помощи (карта прилагается);
- отпуск менее 28 тыс. упаковок рецептурных лекарств, стоимость которых возмещается системой государственного медицинского страхования.
"Аналогичный подход использует и Комиссия по дотированию лекарственных средств и зубоврачебной помощи (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket — TLV) Швеции", - пишет издание.
В Украине, тем временем, сетевой аптечный бизнес монополизировал рынок, уверены эксперты.
Маленькие аптеки не в силах с ним конкурировать. При этом, сетевики, как правило, открывают свои аптеки в областных центрах, крупных городах. В селах же преимущественно работают только ФЛП, пояснила фармацевт Елена Прудникова.
С целью урегулировать рынок и гарантировать прозрачную конкуренцию между его игроками народные депутаты внесли в Раду законопроект №8591.
Документ предусматривает ряд ограничений для сетевиков. Поэтому последние выступили категорически против принятия документа.
Мелкий и средний аптечный бизнес, напротив, призвал политиков проголосовать за "аптечный закон".
Уточним, что документ планируют голосовать в этом году.