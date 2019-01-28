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У Чехії придумали, як підтримати сільські аптеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Фонд загального медичного страхування (VZP) Чеської Республіки погодив умови, за яких аптеки з віддалених сільських районів зможуть отримати матеріальну допомогу, передає УНН з посиланням на Тижневик "Аптека".

"Максимальна сума субсидії в 2019 році досягає 600 тис. яеських крон (736 тис. грн). Таким чином VZP виконує прохання Міністерства охорони здоров'я про фінансову підтримку аптек в загальному розмірі 48 млн крон", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що страховики і раніше "підставляли плече" МОЗ в зазначеному питанні. Але на цей раз вироблені чіткі критерії і параметри, покликані підтвердити важкодоступність фармацевтичної допомоги в регіоні.

Так, в проекті можна брати участь за умови відповідності наступним критеріям:

- наявність контракту, щонайменше, з однією з компаній, що здійснюють медичне страхування в Чеській Республіці (перелік додається);
- єдина аптека, що надає фармацевтичну допомогу в населеному пункті;
- час у дорозі від усіх муніципалітетів району до найближчої аптеки перевищує 10 хв;
- локалізація в одній з обраних областей, потенційно схильних до ризику недоступності аптечної допомоги (карта додається);
- відпустк менше 28 тис. упаковок рецептурних ліків, вартість яких відшкодовується системою державного медичного страхування.

"Аналогічний підхід використовує і Комісія з дотування лікарських засобів і зуболікарської допомоги (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket - TLV) Швеції", - пише видання.

В Україні, тим часом, мережевий аптечний бізнес монополізував ринок, впевнені експерти.

Маленькі аптеки не в силах з ним конкурувати. При цьому, мережевики, як правило, відкривають свої аптеки в обласних центрах, великих містах. У селах же переважно працюють тільки ФОПи, пояснила фармацевт Олена Прудникова.

З метою врегулювати ринок і гарантувати прозору конкуренцію між його гравцями народні депутати внесли в Раду законопроект №8591.

Документ передбачає низку обмежень для мережевиків. Тому останні виступили категорично проти прийняття документа.

Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, закликав політиків проголосувати за "аптечний закон".

Уточнимо, що документ планують голосувати в цьому році.

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