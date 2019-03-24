В Чехии сообщили о росте количества больных корью

По данным Чешского телевидения, к 21 марта зафиксировано 366 случаев, из них 60 человек заболело на прошлой неделе. По сравнению с 2018 годом показатели резко выросли: тогда корью переболело 203 человека.

“Следует отметить, что корь — очень заразное заболевание, которое может дать крайне серьезные осложнения. Прививки от кори являются обязательными, первая делается ребенку в возрасте 13 месяцев. Однако в стране увеличивается количество матерей, которые по разным причинам отказываются от вакцинации детей. Как отметил министр Войтех, таким образом они подвергают опасности не только собственного ребенка, но и всех в своем окружении. В связи с данной тенденцией министр издал распоряжение об обязательной дополнительной вакцинации медицинских работников”, — указано сообщении.

Как сообщал УНН, за неделю корью в Украине заболели более 2 тысяч человек.