У Чехії повідомили про зростання кількості хворих на кір
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Число випадків захворювання на кір в 2019 році в Чеській Республіці може зрости до тисячі. Про це в неділю, 24 березня, в політичній передачі “Питання Вацлава Моравеця” на Чеському телебаченні заявив міністр охорони здоров’я Адам Войтех (рух ANO), передає УНН з посиланням на Radio Praha.
За даними Чеського телебачення, до 21 березня зафіксовано 366 випадків, з них 60 осіб захворіло на минулому тижні. У порівнянні з 2018 роком показники різко зросли: тоді на кір перехворіло 203 людини.
“Слід зазначити, що кір — дуже заразне захворювання, яке може дати вкрай серйозні ускладнення. Щеплення від кору є обов’язковими, перше робиться дитині у віці 13 місяців. Однак в країні збільшується кількість матерів, які з різних причин відмовляються від вакцинації дітей. Як зазначив міністр Войтех, таким чином вони наражають на небезпеку не тільки власну дитину, але і всіх в своєму оточенні. У зв’язку з даною тенденцією міністр видав розпорядження про обов’язкову додаткову вакцинацію медичних працівників”, — вказано повідомленні.
Як повідомляв УНН, за тиждень на кір в Україні захворіли понад 2 тисячі людей.