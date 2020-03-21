В Чехии нарушителей карантина обнаружили по оплатам банковскими карточками
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Данные о платежах банковскими картами показали, что 46% чехов, возвратившихся из Италии, хотя бы единожды нарушали требование оставаться 14 дней на карантине, предполагающем полную изоляцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Такой вывод был сделан на основании данных, собранных на прошлой неделе чешскими технологическими компаниями в рамках инициативы COVID19CZ.
Инициатива COVID19CZ анализирует анонимизированные данные банковских платежей.
Данные опубликовал сайт Seznam Zprávy.cz, указав, что люди, расплачивавшиеся картой в Италии, спустя неделю совершали ею платежи в магазинах на территории Чехии.
6 марта правительство Чехии выпустило постановление об обязательном двухнедельном карантине для всех жителей страны, возвращающихся из Италии с целью воспрепятствовать распространению коронавируса.
Напомним, в Чехии нарушители карантина через COVID-19 - платить штраф 120 000 евро.