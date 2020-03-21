У Чехії порушників карантину виявили за оплатою банківськими картками

КИЇВ. 21 березня. УНН. Дані про платежі банківськими картами показали, що 46% чехів, які повернулися з Італії, хоча б один раз порушували вимогу залишатися 14 днів на карантині, який передбачає повну ізоляцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.