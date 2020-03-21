У Чехії порушників карантину виявили за оплатою банківськими картками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дані про платежі банківськими картами показали, що 46% чехів, які повернулися з Італії, хоча б один раз порушували вимогу залишатися 14 днів на карантині, який передбачає повну ізоляцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.
Такий висновок був зроблений на підставі даних, зібраних на минулому тижні чеськими технологічними компаніями в рамках ініціативи COVID19CZ.
Ініціатива COVID19CZ аналізує анонімізовані дані банківських платежів.
Дані опублікував сайт Seznam Zprávy.cz, вказавши, що люди, розплачуватися картою в Італії, через тиждень здійснювали нею платежі в магазинах на території Чехії.
6 березня уряд Чехії випустив постанову про обов'язковий двотижневий карантин для всіх жителів країни, які повертаються з Італії з метою перешкодити поширенню коронавірусу.
Нагадаємо, у Чехії порушники карантину через COVID-19 - платитимуть штраф 120 тисяч євро.