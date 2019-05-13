В Чехии не уверены в необходимости санкций против РФ за "паспортизацию"

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Чехии, которая является страной - членом ЕС, настаивают на диалоге с Россией и заявляют, что санкции против РФ в ответ на решение об упрощении выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО "не помогает ситуации". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.