В Чехии не уверены в необходимости санкций против РФ за "паспортизацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Чехии, которая является страной - членом ЕС, настаивают на диалоге с Россией и заявляют, что санкции против РФ в ответ на решение об упрощении выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО "не помогает ситуации". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.
"ЕС поддерживал Украину в течение последних пяти лет. Мы делали сильное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал чешский министр.
Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли ЕС возможность санкций против РФ из-за указа об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО, Петричек заявил, что "такой шаг не помогает ситуации".
"Для нас важно, чтобы прежде всего все стороны выполняли условия минских договоренностей. Это первый шаг. В то же время я думаю, что сейчас мы скорее хотим диалога, чем такого рода давления, которое демонстрирует Россия", - добавил он.
Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин в Брюсселе выступит с требованием расширения санкций против РФ и непризнание "паспортизации".
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.
8 мая украинское правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта.
Президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение санкций в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.