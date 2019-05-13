У Чехії не впевнені в необхідності санкцій проти РФ за "паспортизацію"

КИЇВ. 13 травня. УНН. У Чехії, яка є країною - членом ЄС, наполягають на діалозі з Росією і заявляють, що санкції проти РФ у відповідь на рішення про спрощення видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, "не допомагає ситуації". Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек після прибуття на зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає кореспондент УНН.