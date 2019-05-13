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У Чехії не впевнені в необхідності санкцій проти РФ за "паспортизацію"

У Чехії не впевнені в необхідності санкцій проти РФ за "паспортизацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Чехії, яка є країною - членом ЄС, наполягають на діалозі з Росією і заявляють, що санкції проти РФ у відповідь на рішення про спрощення видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, "не допомагає ситуації". Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек після прибуття на зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає кореспондент УНН.

"ЄС підтримував Україну протягом останніх п'яти років. Ми робили сильну заяву про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав чеський міністр.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи розглядає ЄС можливість санкцій проти РФ через указ про спрощення отримання російського громадянства жителями ОРДЛО, Петрічек заявив, що "такий крок не допомагає ситуації".

"Для нас важливо, щоб передусім усі сторони виконували умови мінських домовленостей. Це перший крок. Водночас я думаю, що зараз ми швидше хочемо діалогу, ніж такого роду тиску, який демонструє Росія", - додав він.

Як повідомляв УНН, голова МЗС України Павло Клімкін в Брюсселі виступить з вимогою розширення санкцій проти РФ і невизнання "паспортизації".

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

8 травня український уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти.

Президент України Петро Порошенко закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель підтримати посилення санкцій щодо РФ через рішення щодо видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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