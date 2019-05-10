Порошенко закликав Меркель посилити санкції проти РФ через указ Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель підтримати посилення санкцій щодо РФ через російське рішення щодо видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
Як зазначається, сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі у світлі останніх провокативних кроків Росії.
"Петро Порошенко закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази", - додали в АП.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
8 травня український уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти.
Нагадаємо, Меркель поговорила з Порошенком про трибунал по моряках і тиск на РФ.