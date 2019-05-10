Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против РФ из-за указа Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение санкций в отношении РФ из-за российского решения о выдаче российских паспортов жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
Как отмечается, стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России.
"Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", - добавили в АП.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.
8 мая украинское правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта.
Напомним, Меркель поговорила с Порошенко о трибунале по морякам и давлении на РФ.