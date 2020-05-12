В Чехии разрешили работать кинотеатрам и театрам с соблюдением жестких ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Чехии с 11 мая разрешили работу театров, кинотеатров, а также ресторанов с уличными террасами, торговых центров и парикмахерских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Киносеансы будут проводить с соблюдением жестких ограничений: зрители должны сидеть на расстоянии 1,8 метра друг от друга, каждый второй ряд предписывается оставлять пустым.
Кроме того, посетителям необходимо носить маски.
Возможно также проводить другие мероприятия, число участников которых не превышает 100 человек.
Напомним, Международный кинофестиваль в Карловых Варах в этом году отменили.