Международный кинофестиваль в Карловых Варах в этом году отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Международный кинофестиваль в Карловых Варах состоится не раньше следующего года. Причиной стали ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Czech Radio, ссылаясь на заявление организаторов, передает УНН.
"55-й Карловарский кинофестиваль состоится, но не раньше следующего года. Организаторы решили не проводить кинофестиваль, который традиционно проходит в начале июля в городе-курорте на северо-западе страны, учитывая продолжающиеся ограничения, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - сообщает чешское радио.
В то же время сообщается, что в 2020 году все же состоится "виртуальная" выставка проектов для кинопрофессионалов KVIFF Eastern Promises. Кроме того, в кинотеатрах города могут пройти показы фильмов, которые были заявлены в рамках программы фестиваля этого года.
Как сообщал УНН, в связи с улучшением ситуации с коронавирусом правительство Чехии на этой неделе приняло решение об ослаблении карантинных мероприятий.