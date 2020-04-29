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Міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах цього року відмінили

Міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах цього року відмінили

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах відбудеться не раніше наступного року. Причиною стали обмеження, введені на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Czech Radio, посилаючись на заяву організаторів, передає УНН.

“55-й Карловарський кінофестиваль відбудеться, але не раніше наступного року. Організатори вирішили не проводити кінофестиваль, який традиційно проходить на початку липня в місті-курорті на північному заході країни, з огляду на триваючі обмеження, ухвалені в межах боротьби з пандемією коронавірусу”, - повідомляє чеське радіо.

Водночас повідомляється, що в 2020 році все ж відбудеться “віртуальна” виставка проектів для кінопрофесіоналів KVIFF Eastern Promises. Окрім того, в кінотеатрах міста можуть пройти покази фільмів, які були заявлені в межах програми фестивалю поточного року.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з поліпшенням ситуації з коронавірусів уряд Чехії цього тижня ухвалив рішення про ослаблення карантинних заходів. 

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