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Правительство Чехии ослабило карантин и позволило выезжать за границу

Правительство Чехии ослабило карантин и позволило выезжать за границу

Киев  •  УНН

 • 20653 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В связи с улучшением ситуации правительство Чехии снимает запрет для своих граждан на выезд за границу. Ранее чехи могли покидать страну только в связи с работой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

“Мы (правительство) приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, — отметил он. — Раньше действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях”.

Он также отметил, что отныне можно выезжать за границу.

“Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус или провести две недели на домашнем карантине”, — сказал Войтех.

Кроме того, в Чехии с 27 апреля смогут возобновить работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м и автошколы, а университеты — возобновить учебу.

Главным условием, по словам Войтеха, является то, что в общественных местах смогут собираться группы до 10 человек. Ранее вне жилых помещений власти позволяли встречаться только двум гражданам.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные. Всего в мире заболело более 2,7 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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