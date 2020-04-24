Уряд Чехії послабив карантин та дозволив виїжджати за кордон

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У зв'язку з поліпшенням ситуації уряд Чехії знімає заборону для своїх громадян на виїзд за кордон. Раніше чехи могли залишати країну тільки в зв'язку з роботою. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву міністра охорони здоров'я країни Адама Войтеха.