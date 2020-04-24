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Уряд Чехії послабив карантин та дозволив виїжджати за кордон

Уряд Чехії послабив карантин та дозволив виїжджати за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У зв'язку з поліпшенням ситуації уряд Чехії знімає заборону для своїх громадян на виїзд за кордон. Раніше чехи могли залишати країну тільки в зв'язку з роботою. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву міністра охорони здоров'я країни Адама Войтеха.

“Ми (уряд) прийняли рішення скасувати з п’ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян в Чехії, — зазначив він. — Раніше діяли заходи, згідно з якими люди могли ходити тільки на роботу і додому, в аптеку, за продуктами харчування і ніде не затримуватися. Епідеміологічна ситуація нам дозволяє зробити це за певних умов”.

Він також зазначив, що відтепер можна виїжджати за кордон.

“Можна виїжджати за кордон, навіть у відпустку. Але кожен, хто повертається, повинен буде підтвердити негативний результат тест на коронавірус або провести два тижні на домашньому карантині”, — сказав Войтех.

Крім того, в Чехії з 27 квітня зможуть відновити роботу магазини площею до 2,5 тис. кв. м і автошколи, а університети — відновити навчання.

Головною умовою, за словами Войтеха, є те, що в громадських місцях зможуть збиратися групи до 10 осіб. Раніше поза житловими приміщеннями влади дозволяли зустрічатися тільки двом громадянам.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,7 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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