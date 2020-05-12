У Чехії дозволили працювати кінотеатрам і театрам з дотриманням жорстких обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Чехії з 11 травня дозволили роботу театрів, кінотеатрів, а також ресторанів з вуличними терасами, торговельних центрів і перукарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.
Кіносеанси будуть проводити з дотриманням жорстких обмежень: глядачі повинні сидіти на відстані 1,8 метра один від одного, кожен другий ряд пропонується залишати порожнім.
Крім того, відвідувачам необхідно носити маски.
Можливо також проводити інші заходи, число учасників яких не перевищує 100 осіб.
Нагадаємо, Міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах цього року скасували.