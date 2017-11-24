В Брюсселе сгорела фабрика традиционных вафель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В четверг, 23 ноября, в Брюсселе (Бельгия) дотла сгорела фабрика по производству традиционных бельгийских вафель Milcamps. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Крупный пожар на вафельной фабрике накрыл черным дымом небо над бельгийской столицей, Брюсселем", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пожар вспыхнул около 13:00 по местному времени. Сотрудники фабрики, которая находится в лесном районе, были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.
Согласно сообщениям местных СМИ, здание фабрики сгорело дотла.
Брюссельский мэр предупредил, что дым может быть токсичным, и призвал жителей закрыть окна.