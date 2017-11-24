В Брюсселе сгорела фабрика традиционных вафель

"Крупный пожар на вафельной фабрике накрыл черным дымом небо над бельгийской столицей, Брюсселем", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пожар вспыхнул около 13:00 по местному времени. Сотрудники фабрики, которая находится в лесном районе, были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно сообщениям местных СМИ, здание фабрики сгорело дотла.

Брюссельский мэр предупредил, что дым может быть токсичным, и призвал жителей закрыть окна.