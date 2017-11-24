У Брюсселі згоріла фабрика традиційних вафель

"Масштабна пожежа на вафельній фабриці накрила чорним димом небо над бельгійською столицею, Брюсселем", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На металургійному заводі в Бельгії стався вибух, є загиблі

Відзначається, що пожежа спалахнула близько 13:00 за місцевим часом. Співробітники фабрики, яка знаходиться в лісовому районі, були негайно евакуйовані, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, будівля фабрики згоріла дотла.

Брюссельський мер попередив, що дим може бути токсичним, і закликав жителів закрити вікна.