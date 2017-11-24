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У Брюсселі згоріла фабрика традиційних вафель

У Брюсселі згоріла фабрика традиційних вафель

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У четвер, 23 листопада, в Брюсселі (Бельгія) дотла згоріла фабрика з виробництва традиційних бельгійських вафель Milcamps. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Масштабна пожежа на вафельній фабриці накрила чорним димом небо над бельгійською столицею, Брюсселем", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що пожежа спалахнула близько 13:00 за місцевим часом. Співробітники фабрики, яка знаходиться в лісовому районі, були негайно евакуйовані, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, будівля фабрики згоріла дотла.

Брюссельський мер попередив, що дим може бути токсичним, і закликав жителів закрити вікна.

 

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