В Брюсселе соберется контактная группа из 50 стран, чтобы обсудить помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Брюсселе в среду соберется контактная группа по Украине, в которой примут участие представители 50 стран. Председательствует на встрече американский министр обороны Ллойд Остин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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Остин отметил, что в центре внимания встречи будут неотложные требования Украины, которая продолжает борьбу против России.
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"Бои на Донбассе – это жестокие артиллерийские бои. Украинские официальные лица заявили, что ежедневно в боях теряют от 150 до 200 солдат", – сообщают в минобороны США.
Остин координирует свои действия с контактной группой, чтобы при необходимости доставлять в Украину нужное оборудование.
"Например, одна страна может иметь артиллерийское оружие, другая может быть боеприпасы, а третья может иметь запасные части, необходимые системе. Контактная группа – это способ координировать действия наций, чтобы вывести разные части системы на передовую", - говорится в сообщении . .
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что у страны нет достаточного количества современных систем противоракетной обороны, а затягивание с их поставкой дорого обойдется стране.
"Несмотря на то, что современных ракет в россии с каждым днем становится все меньше, потребность Украины в таких системах остается. Потому что в России еще достаточно советских типов ракет, которые еще опаснее. Они в разы менее точны, а поэтому в разы более опасны". для гражданских объектов и обычных жилых домов", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник вечером.
Напомним
Зеленский объяснил, почему не все российские ракеты уничтожает украинское ПВО.