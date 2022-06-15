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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Брюсселі збереться контактна група з 50 країн аби обговорити допомогу Україні

У Брюсселі збереться контактна група з 50 країн аби обговорити допомогу Україні

Київ • УНН

 • 119199 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У Брюсселі в середу збереться контактна група по Україні, в якій братимуть участь представники 50 країн. Головуватиме на зустрічі американський міністр оборони Ллойд Остін. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Остін зазначив, що у центрі уваги зустрічі будуть невідкладні вимоги України, яка продовжує боротьбу проти росії.

Цитата

"Бої на Донбасі – це жорстокі артилерійські бої. Українські офіційні особи заявили, що щодня у боях втрачають від 150 до 200 солдатів", – повідомляють у міноборони США.

Остін координує свої дії з контактною групою, щоб при необхідності доставляти в Україну потрібне обладнання.

"Наприклад, одна країна може мати артилерійську зброю, інша може бути боєприпаси, а третя може мати запасні частини, необхідні системі. Контактна група - це спосіб координувати дії націй, щоб вивести різні частини системи на передову", - йдеться в повідомленні. .

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що країна не має достатньої кількості сучасних систем протиракетної оборони, а затягування з їх постачанням дорого обійдеться країні.

"Незважаючи на те, що сучасних ракет в росії з кожним днем ​​стає все менше, потреба України в таких системах залишається. Тому що в росії ще достатньо радянських типів ракет, які ще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а тому в рази небезпечніші". для цивільних об'єктів та звичайних житлових будинків", - заявив Зеленський у відеозверненні у вівторок увечері.

Нагадаємо

Зеленський пояснив, чому не всі російські ракети знищує українське ППО.

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