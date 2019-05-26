В Брюсселе в день выборов в Европарламент произошли столкновения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 31935 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69316 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121536 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111206 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144593 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130182 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Брюсселе в день выборов в Европарламент произошли столкновения

В Брюсселе в день выборов в Европарламент произошли столкновения

Киев  •  УНН

 • 5849 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В связи с выборами в Европарламент и местными парламентскими выборами в разных городах Бельгии произошли столкновения с полицией, беспорядки и стихийные несанкционированные мітинги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В Брюсселе несколько десятков активистов движения „желтые жилеты“ проводили несанкционированный митинг у Северного вокзала, не реагируя на призывы полиции разойтись. Когда полицейский спецназ блокировал манифестантов, в стражей порядка полетели петарды. В настоящее время полиция рассеяла митингующих, около 20 человек задержаны. Согласно сообщению полиции, пострадавших нет”, — пишет издание.

Кроме того, пикет “желтых жилетов” стоит и перед зданием Европарламента на площади Люксембургского вокзала. Он проходит мирно, полиция не предпринимает попыток пресечь его.

Более 500 представителей румынской диаспоры у ворот румынского посольства в южной коммуне Брюсселя Уккле выкрикивают лозунги “выборы до конца”. Манифестация вызвана слишком большим наплывом избирателей и неспособностью посольства своевременно обеспечить достаточную пропускную способность избирательного участка. На месте присутствуют несколько нарядов полиции. Они спокойно наблюдают за происходящим.

Избирательные участки в Бельгии закрылись в 16:00 по местному времени (17:00 мск). В ходе голосования отмечен целый ряд небольших нарушений, преимущественно связанных с попытками устной агитации или раздачи листовок у предвыборных участков. Выборы в Бельгии носят обязательный характер. Не желающие исполнять свой гражданский долг подвергаются крупным штрафам, поэтому явка здесь стабильно высокая — больше 90%.

Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.

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