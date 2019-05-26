В Брюсселе в день выборов в Европарламент произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В связи с выборами в Европарламент и местными парламентскими выборами в разных городах Бельгии произошли столкновения с полицией, беспорядки и стихийные несанкционированные мітинги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В Брюсселе несколько десятков активистов движения „желтые жилеты“ проводили несанкционированный митинг у Северного вокзала, не реагируя на призывы полиции разойтись. Когда полицейский спецназ блокировал манифестантов, в стражей порядка полетели петарды. В настоящее время полиция рассеяла митингующих, около 20 человек задержаны. Согласно сообщению полиции, пострадавших нет”, — пишет издание.
Кроме того, пикет “желтых жилетов” стоит и перед зданием Европарламента на площади Люксембургского вокзала. Он проходит мирно, полиция не предпринимает попыток пресечь его.
Более 500 представителей румынской диаспоры у ворот румынского посольства в южной коммуне Брюсселя Уккле выкрикивают лозунги “выборы до конца”. Манифестация вызвана слишком большим наплывом избирателей и неспособностью посольства своевременно обеспечить достаточную пропускную способность избирательного участка. На месте присутствуют несколько нарядов полиции. Они спокойно наблюдают за происходящим.
Избирательные участки в Бельгии закрылись в 16:00 по местному времени (17:00 мск). В ходе голосования отмечен целый ряд небольших нарушений, преимущественно связанных с попытками устной агитации или раздачи листовок у предвыборных участков. Выборы в Бельгии носят обязательный характер. Не желающие исполнять свой гражданский долг подвергаются крупным штрафам, поэтому явка здесь стабильно высокая — больше 90%.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.