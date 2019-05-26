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У Брюсселі в день виборів до Європарламенту відбулися зіткнення

У Брюсселі в день виборів до Європарламенту відбулися зіткнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У зв'язку з виборами до Європарламенту та місцевими парламентськими виборами в різних містах Бельгії відбулися зіткнення з поліцією, заворушення і стихійні несанкціоновані мітинги. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"У Брюсселі кілька десятків активістів руху "жовті жилети" проводили несанкціонований мітинг біля Північного вокзалу, не реагуючи на заклики поліції розійтися. Коли поліцейський спецназ блокував маніфестантів, в правоохоронців полетіли петарди. В даний час поліція розсіяла мітингувальників, близько 20 осіб затримано. Згідно з повідомленням поліції, постраждалих немає", - пише видання.

Крім того, пікет "жовтих жилетів" стоїть і перед будівлею Європарламенту на площі Люксембурзького вокзалу. Він проходить мирно, поліція не робить спроб припинити його.

Більше 500 представників румунської діаспори біля воріт румунського посольства в південній комуні Брюсселя Уккле викрикують гасла "вибори до кінця". Маніфестація викликана занадто великим напливом виборців і нездатністю посольства своєчасно забезпечити достатню пропускну здатність виборчої дільниці. На місці присутні кілька нарядів поліції. Вони спокійно спостерігають за тим, що відбувається.

Виборчі дільниці в Бельгії закрилися о 16:00 за місцевим часом (17:00 мск). В ході голосування відзначений цілий ряд невеликих порушень, переважно пов'язаних зі спробами усній агітації або роздачі листівок у передвиборних ділянок. Вибори в Бельгії носять обов'язковий характер. Які не бажають виконувати свій громадянський обов'язок піддаються великим штрафам, тому явка тут стабільно висока - більше 90%.

Нагадаємо, в неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

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