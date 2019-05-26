У Брюсселі в день виборів до Європарламенту відбулися зіткнення

"У Брюсселі кілька десятків активістів руху "жовті жилети" проводили несанкціонований мітинг біля Північного вокзалу, не реагуючи на заклики поліції розійтися. Коли поліцейський спецназ блокував маніфестантів, в правоохоронців полетіли петарди. В даний час поліція розсіяла мітингувальників, близько 20 осіб затримано. Згідно з повідомленням поліції, постраждалих немає", - пише видання.

Крім того, пікет "жовтих жилетів" стоїть і перед будівлею Європарламенту на площі Люксембурзького вокзалу. Він проходить мирно, поліція не робить спроб припинити його.

Більше 500 представників румунської діаспори біля воріт румунського посольства в південній комуні Брюсселя Уккле викрикують гасла "вибори до кінця". Маніфестація викликана занадто великим напливом виборців і нездатністю посольства своєчасно забезпечити достатню пропускну здатність виборчої дільниці. На місці присутні кілька нарядів поліції. Вони спокійно спостерігають за тим, що відбувається.

Виборчі дільниці в Бельгії закрилися о 16:00 за місцевим часом (17:00 мск). В ході голосування відзначений цілий ряд невеликих порушень, переважно пов'язаних зі спробами усній агітації або роздачі листівок у передвиборних ділянок. Вибори в Бельгії носять обов'язковий характер. Які не бажають виконувати свій громадянський обов'язок піддаються великим штрафам, тому явка тут стабільно висока - більше 90%.

Нагадаємо, в неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.