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В Брюсселе сегодня состоится неформальный ужин лидеров стран ЕС

В Брюсселе сегодня состоится неформальный ужин лидеров стран ЕС

Киев  •  УНН

 • 10745 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. После выборов в Европейский парламент глав государств и правительств страны ЕС встретятся на саммите 28 мая 2019 года в Брюсселе. Они обсудят итоги голосования и начнут процесс выдвижения кандидатов на пост главы учреждений ЕС, передаёт УНН, ссылаясь на релиз, распространённый прес-службой Совета ЕС.

Так, в Еврокомиссии напомнили, что во время встречи лидеров ЕС в Сибиу 9 мая президент Совета ЕС Дональд Туск сообщил, что намерен провести во вторник, 28 мая, неформальную встречу глав государств и правительств ЕС, чтобы обсудить итоги Выборов в Европарламент и начало процесса выдвижения кандидатов в президенты институтов ЕС.

"Естественно, этот процесс будет следовать правилам, установленным в договорах. Он должен отражать географический баланс, а также демографию, с тем, чтобы как крупные, так и малые страны были представлены на самых высоких позициях в ЕС… Цель проста: нам нужны эффективные институты и поэтому нам нужны быстрые решения. Я намерен, чтобы Европейский совет выдвинул новое руководство ЕС в июне", - заявил Туск в Сибиу.

Лидеры начнут процесс, который приведет к тому, что Совет ЕС изберет своего президента, будет избран президент Европейской комиссии и назначены президент Европейского центрального банка и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Предусмотрено, что главы государств и правительств должны поручить президенту Туску начать консультации с представителями Европейского парламента и государств-членов с целью принятия решений на заседании Европейского совета 20-21 июня 2019 года.

Как сообщал УНН, Европарламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая, представительство усилили либералы и "зеленые".

Украинская сторона, комментируя результаты, выразила надежду, что за время полномочий новоизбранного Европейского парламента Украина получит дальнейшую поддержку ее европейских стремлений и мощное противодействие российской агрессии.

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