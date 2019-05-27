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Миссия Украины при ЕС прокомментировала результаты выборов в Европарламент

Миссия Украины при ЕС прокомментировала результаты выборов в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 14127 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинская сторона надеется, что за время полномочий новоизбранного Европейского парламента Украина получит дальнейшую поддержку ее европейских стремлений и мощное противодействие российской агрессии. Об этом заявил в понедельник представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН.

"Выборы в Европейский парламент принесли убедительную победу проевропейским силам", - отметил он в Twitter.

По его мнению, результаты голосования свидетельствуют о дальнейшей прочности идеи объединенной Европы и вере ее граждан в ЕС.

"Верю, что с новым ЕП Украина получит дальнейшую поддержку ее европейских стремлений и мощное противодействие российской агрессии", - подчеркнул Точицкий.

Напомним, Европарламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая, представительство усилили либералы и "зеленые".

Также в Европарламенте укрепили позиции националисты и евроскептики.

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