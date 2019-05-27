Місія України при ЄС прокоментувала результати виборів до Європарламенту

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська сторона сподівається, що за час повноважень новообраного Європейського парламенту Україна отримає подальшу підтримку її європейських прагнень і потужну протидію російській агресії. Про це заявив у понеділок представник України при ЄС Микола Точицький, передає УНН.

"Вибори до Європейського парламенту принесли переконливу перемогу проєвропейським силам", - вказав він у Twitter.

На його думку, результати голосування свідчать про подальшу міцність ідеї об'єднаної Європи і віру її громадян у ЄС.

"Вірю, що з новим ЄП Україна отримає подальшу підтримку її європейських прагнень і потужну протидію російській агресії", - наголосив Точицький.

Нагадаємо, Європарламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали та "зелені".

Також у Європарламенті зміцнили позиції націоналісти і євроскептики.

Українські Національні Новини

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