Місія України при ЄС прокоментувала результати виборів до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська сторона сподівається, що за час повноважень новообраного Європейського парламенту Україна отримає подальшу підтримку її європейських прагнень і потужну протидію російській агресії. Про це заявив у понеділок представник України при ЄС Микола Точицький, передає УНН.
"Вибори до Європейського парламенту принесли переконливу перемогу проєвропейським силам", - вказав він у Twitter.
На його думку, результати голосування свідчать про подальшу міцність ідеї об'єднаної Європи і віру її громадян у ЄС.
"Вірю, що з новим ЄП Україна отримає подальшу підтримку її європейських прагнень і потужну протидію російській агресії", - наголосив Точицький.
Нагадаємо, Європарламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали та "зелені".
Також у Європарламенті зміцнили позиції націоналісти і євроскептики.