У Брюсселі сьогодні відбудеться неформальна вечеря лідерів країн ЄС

Так, в Єврокомісії нагадали, що під час зустрічі лідерів ЄС в Сібіу 9 травня президент Ради ЄС Дональд Туск повідомив, що має намір провести у вівторок, 28 травня, неформальну зустріч глав держав і урядів ЄС, щоб обговорити підсумки Виборів до Європарламенту і початок процесу висування кандидатів в президенти інститутів ЄС.

"Природно, цей процес буде слідувати правилам, встановленим в договорах. Він повинен відображати географічний баланс, а також демографію, з тим, щоб як великі, так і малі країни були представлені на найвищих позиціях в ЄС ... Мета проста: нам потрібні ефективні інститути і тому нам потрібні швидкі рішення. Я маю намір, щоб Європейська Рада висунула нове керівництво ЄС у червні", - заявив Туск в Сібіу.

Лідери почнуть процес, який призведе до того, що Рада ЄС обере свого президента, буде обраний президент Європейської комісії і призначені президент Європейського центрального банку і Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки. Передбачено, що глави держав і урядів повинні доручити президенту Туску почати консультації з представниками Європейського парламенту і держав-членів з метою прийняття рішень на засіданні Європейської ради 20-21 червня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Європарламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися в країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали і "зелені".

Українська сторона, коментуючи результати, висловила надію, що за час повноважень новообраного Європейського парламенту Україна отримає подальшу підтримку її європейських прагнень і потужну протидію російській агресії.