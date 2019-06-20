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В Брюсселе начинается саммит ЕС: обсудят Азовское море, MH17 и санкции

Киев • УНН

 • 11759 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня в Брюсселе начинается встреча Совета ЕС, где европейские лидеры должны обсудить, в частности, ситуацию на востоке Украины и в Азовском море, недавно обнародованные результаты расследования по катастрофе рейса МН17. Ожидается также продолжение экономических санкций против РФ, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте Европейского совета.

В Брюсселе начинается саммит ЕС: обсудят Азовское море, MH17 и санкции

"Европейский Совет обсудит последние события и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Это также будет поводом отметить пять лет с момента падения самолета рейса MH17, унесшего 298 жизней", - говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Ожидается также, что они выразят глубокую обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общей реализации Минских соглашений и переговоры в нормандском формате. Это станет возможностью для лидеров принять пролонгации экономических санкций против России", - отмечается на сайте.

Как сообщал УНН, накануне совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбиванию рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

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