В Брюсселе начинается саммит ЕС: обсудят Азовское море, MH17 и санкции

"Европейский Совет обсудит последние события и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Это также будет поводом отметить пять лет с момента падения самолета рейса MH17, унесшего 298 жизней", - говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Ожидается также, что они выразят глубокую обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общей реализации Минских соглашений и переговоры в нормандском формате. Это станет возможностью для лидеров принять пролонгации экономических санкций против России", - отмечается на сайте.

Как сообщал УНН, накануне совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбиванию рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.