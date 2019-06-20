В Брюсселе начинается саммит ЕС: обсудят Азовское море, MH17 и санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня в Брюсселе начинается встреча Совета ЕС, где европейские лидеры должны обсудить, в частности, ситуацию на востоке Украины и в Азовском море, недавно обнародованные результаты расследования по катастрофе рейса МН17. Ожидается также продолжение экономических санкций против РФ, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте Европейского совета.
"Европейский Совет обсудит последние события и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Это также будет поводом отметить пять лет с момента падения самолета рейса MH17, унесшего 298 жизней", - говорится в сообщении.
Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Ожидается также, что они выразят глубокую обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений.
"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общей реализации Минских соглашений и переговоры в нормандском формате. Это станет возможностью для лидеров принять пролонгации экономических санкций против России", - отмечается на сайте.
Как сообщал УНН, накануне совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбиванию рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.