У Брюсселі починається саміт ЄС: обговорять Азовське море, MH17 та санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні в Брюсселі починається зустріч Ради ЄС, де європейські лідери мають обговорити, зокрема, ситуацію на сході України та в Азовському морі, нещодавно оприлюднені результати розслідування щодо катастрофи рейсу МН17. Очікується також продовження економічних санкцій проти РФ, передає УНН, посилаючись на заяву на сайті Європейської ради.
"Європейська Рада обговорить останні події та ситуацію на сході України та в Азовському морі. Це також буде приводом відзначити п'ять років з моменту падіння літака рейсу MH17, що забрало 298 життів", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що лідери закличуть Росію звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку. Очікується також, що вони висловлять глибоку стурбованість видачею Росією паспортів в Донецькій та Луганській областях України, що суперечить духу та цілям Мінських угод.
"Канцлер Меркель і президент Макрон поінформують лідерів про загальну реалізацію Мінських угод і переговори у нормандському форматі. Це стане можливістю для лідерів ухвалити пролонгацію економічних санкцій проти Росії", - зазначається на сайті.
Як повідомляв УНН, напередодні спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.