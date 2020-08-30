В Британии за сутки обнаружили наибольшее количество заражений коронавирусом с начала июня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании за сутки выросло до 1715, что стало наибольшим показателем с 4 июня и третьим наибольшим значением за все лето. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, передает УНН.
Накануне сообщалось о 1108 случаев передачи инфекции, в пятницу — 1276, в четверг — 1 522. Отметка же в тысячу случаев заражения превышена в 18-й раз за последние 22 дня.
Одновременно было сообщено об одном летальном случае. Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 334 467, а число смертей — 41499.
Как было объявлено в пятницу научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, базовый коэффициент репродукции ®, который показывает скорость распространения вируса, за прошедшую неделю не изменился. Он составляет в среднем по стране от 0,9-1,1. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 9-11 человек. Для сравнения: две недели назад коэффициент репродукции составлял 0,8-1, а три недели назад — 0,8-0,9.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.