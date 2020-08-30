У Британії за добу виявили найбільшу кількість зараження коронавірусом з початку червня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великобританії за добу зросла до 1 715, що стало найбільшим показником з 4 червня і третім найбільшим значенням за все літо. Про це свідчать дані, опубліковані в неділю на сайті урядової інформації, передає УНН.
Напередодні повідомлялося про 1 108 випадків передачі інфекції, в п’ятницю — 1 276, у четвер — 1 522. Відмітка ж в тисячу випадків зараження перевищена в 18-й раз за останні 22 дня.
Одночасно було повідомлено про один летальний випадок. Таким чином, загальна кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Сполученому Королівстві сягнула 334 467, а число смертей — 41 499.
Як було оголошено в п’ятницю науково-консультативною групою з надзвичайних ситуацій при британському кабінеті міністрів, базовий коефіцієнт репродукції (R), що показує швидкість поширення вірусу, за минулий тиждень не змінився. Він становить в середньому по країні від 0,9-1,1. Це означає, що 10 інфікованих встигають заразити 9-11 чоловік. Для порівняння: два тижні тому коефіцієнт репродукції становив 0,8-1, а три тижні тому — 0,8-0,9.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.