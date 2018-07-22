В Великобритании выпустили памятную монету в честь пятилетия принца Джорджа

Сегодня принцу Джорджу, первенцу герцога и герцогини Кембриджских, исполняется 5 лет.



"Чтобы отпраздновать 5-й день рождения Его Превосходительства принца Джорджа, Королевский монетный двор выпустил памятную монету в размере 8 фунтов стерлингов в 2018 году", - говорится в сообщении.



На обратной стороне монеты изображен святой Георгий, убивающий дракона копьем. На лицевой стороне изображен портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II. Отмечено также, что пятифунтовая монета зарегистрирована для самых важных королевских и исторических юбилеев.



Напомним, британская королевская семья опубликовала официальные фото с крестин третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. Фото были сделаны в Вестминстерской резиденции королевской семьи Кларенс-хаус.



