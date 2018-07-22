В Великобритании выпустили памятную монету в честь пятилетия принца Джорджа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Великобритании выпустили памятную монету в честь пятилетия принца Джорджа. Об этом сообщает The Westminster Collection, передает УНН.
Сегодня принцу Джорджу, первенцу герцога и герцогини Кембриджских, исполняется 5 лет.
"Чтобы отпраздновать 5-й день рождения Его Превосходительства принца Джорджа, Королевский монетный двор выпустил памятную монету в размере 8 фунтов стерлингов в 2018 году", - говорится в сообщении.
На обратной стороне монеты изображен святой Георгий, убивающий дракона копьем. На лицевой стороне изображен портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II. Отмечено также, что пятифунтовая монета зарегистрирована для самых важных королевских и исторических юбилеев.
Напомним, британская королевская семья опубликовала официальные фото с крестин третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. Фото были сделаны в Вестминстерской резиденции королевской семьи Кларенс-хаус.