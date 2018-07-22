У Британії випустили пам'ятну монету на честь п'ятиріччя принца Джорджа

"Сьогодні принцу Джорджу, первістку герцога і герцогині Кембриджських, виповнюється 5 років.



"Щоб відсвяткувати 5-й день народження Його Високоповажності принца Джорджа, Королівський монетний двір випустив пам'ятну монету в розмірі 8 фунтів стерлінгів в 2018 році", - йдеться в повідомленні.



На зворотному боці монети зображений святий Георгій, що вбиває дракона списом. На лицьовій стороні зображений портрет Її Величності Королеви Єлизавети II. Відзначено також, що п'ятифунтова монета зареєстрована для найважливіших королівських і історичних ювілеїв.



Нагадаємо, британська королівська сім'я опублікувала офіційні фото з хрестин третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських принца Луї. Фото були зроблені в Вестмінстерській резиденції королівської сім'ї Кларенс-хаус.



