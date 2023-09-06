В Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине

Детали

Сообщается, что Грант Шаппс сказал, что Великобритания признает, что это могло произойти «в военной зоне», и замена не будет отправлена.

Отмечается, что в целом Великобритания отправила в Украину 14 Challenger, только один из них был уничтожен.

Контекст

Как сообщало ВВС, в интернете появилась видеозапись, на которой видно горящий британский основной боевой танк Challenger 2. Эти танки есть на вооружении в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области.

Дополнение

Forbs сообщало, что за 13 недель после начала контрнаступления, украинская армия потеряла лишь пять танков Leopard 2 из 71. Известно, что все потери произошли на юге Украины.