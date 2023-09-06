У Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс підтвердив знищення першого танка Challenger 2 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Деталі
Повідомляється, що Грант Шаппс сказав, що Велика Британія визнає, що це могло статися «у військовій зоні», і заміна не буде відправлена.
Зазначається, що загалом Велика Британія відправила в Україну 14 Challenger, лише один з них був знищений.
Контекст
Як повідомляло ВВС, в інтернеті з'явився відеозапис, на якому видно британський основний бойовий танк Challenger 2, що горить. Ці танки є на озброєнні у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, яка з кінця серпня бере участь у наступі в Запорізькій області.
Доповнення
Forbs повідомляло, що за 13 тижнів після початку контрнаступу, українська армія втратила лише п’ять танків Leopard 2 із 71. Відомо, що усі втрати відбулись на півдні України.