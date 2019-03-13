В Британии обсудили способы освобождения украинских политзаключённых и военнопленных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера в парламенте Великобритании состоялся показ документального фильма Putin’s hostages об украинских политзаключённых. После обсуждалась тема незаконного удержания российскими властями украинских граждан военнопленных и политзаключённых и способы освобождения и помощи им. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.
“После демонстрации фильма состоялась дискуссия, в ходе которой обсуждалась тема незаконного удержания российскими властями украинских граждан военнопленных и политзаключённых... и обсуждение способов освобождения и помощи украинским политзаключённым и военнопленным”, — написал Полозов.
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На мероприятии присутствовали член парламента Великобритании Джон Виттингдейл, бывший министр обороны Великобритании, ныне член парламента Майкл Феллон, а также член Палаты лордов лорд Рисби.
Полозов добавил, что несмотря на сильно отвлекающую от проблематики политзаключённых тему Brexit’а, демонстрация фильма вызвала интерес у британцев.
Напомним, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что члены экипажей украинских судов, задержанные властями Российской Федерации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.